Услуги по профориентации

Наш центр помогает принимать осознанные решения, выбирать профессию и развиваться людям всех возрастов. Мы приглашаем на профориентацию и тренинги для подростков, диагностику дошкольников и школьников, консультации и тренинги по вопросам карьеры. На каникулах мы проводим профориентационный лагерь для подростков "Профессионалы будущего".
Вы также можете приобрести Подарочный сертификат на наши услуги.
Услуги предоставляются по предварительной записи, после подтверждения администратора.
Комплексная компьютерная диагностика и профориентационное консультирование.
Зачем? Позволяет оценить склонности, особенности характера и способности. Выбрать подходящий профиль обучения в старшей школе, порекомендовать тренинги. Для дальнейшего обучения выбрать средне-специальное учебное заведение или вуз, а также направление обучения.
Дистанционные компьютерная диагностика и профориентационное консультирование.
Зачем? Выявляет способности и интересы, особенности личности. Позволяет выбрать средне-специальное или высшее учебное заведение, направление обучения в вузе. Определить соответствующий профиль обучения в старших классах, подобрать тренинги.
Компьютерное тестирование, профориентационная активизирующая карточная игра, консультация психолога.
Зачем? Позволяет составить наиболее полную картину профессиональных интересов, способностей и личностных особенностей, создать идеальную формулу профессии.
Дистанционные компьютерное тестирование + активизирующая карточная методика + консультация психолога.
Зачем? Не выходя из дома, вы составите наиболее полную картину своих личностных особенностей и способностей, профессиональных интересов, создадите идеальную формулу профессии.
Персональная программа по профориентации и выбору учебного заведения.
Зачем? Выбрать профессию, составить список колледжей или вузов, пройти пробные экзамены и точно поступить в колледж или вуз. Ваш ребенок пройдет комплексную профориентацию и поступит, потому что в подготовке его будут сопровождать наши психологи-профконсультанты.
Диагностическая компьютерная методика и консультация специалиста.
Зачем? Определяет интересы, способности и особенности личности ребенка. По итогам позволяет принять решение о выборе профильного класса, школы, тренингов, развивающих занятий.
Дистанционное компьютерное тестирование и консультация специалиста.
Зачем? Разносторонняя диагностика сферы склонностей, способностей и личностных особенностей школьника. По результатам получите рекомендации о выборе профильного класса и школы, соответствующих тренингов и развивающих занятий.
Компьютерное тестирование онлайн + активизирующая карточная методика + консультация психолога.
Зачем? Находясь в любом удобном для вас месте, вы составите полное представление о своих интересах, особенностях личности и способностях, создадите идеальную формулу будущей профессии.
Компьютерное тестирование и консультация психолога для тех, кто поступил в 3 или 4 класс.
Зачем? Решает вопрос выбора дополнительных занятий, кружков, секций и профиля образования. Позволяет выявить интересы, темперамент и уровень развития интеллекта.
Тестирование онлайн и консультация специалиста для тех, кто поступил в 3 или 4 класс.
Зачем? Поможет правильно выбрать дополнительные занятия, кружки, секции и профиль образования. Методика определяет интересы, темперамент и уровень развития интеллекта.
Нейропсихологическая диагностика, состоящая из различных игр, заданий и упражнений, которые психолог предлагает ребенку.
Зачем? Позволяет на ранних этапах не только понять особенности развития ребенка, но и увидеть его актуальные и потенциальные возможности.
Тестирование + тренинг профессионального самоопределения + профконсультация психолога.
Зачем? Разносторонняя диагностика профессионального потенциала, повышение личной активности и включенности подростка на этапе профессионального старта.
Нейропсихологическая диагностика с профориентационным уклоном для детей и подростков.
Зачем? Позволяет выбрать подходящий вариант предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе индивидуальной специфики развития высших психических функций.
Активизирующая развивающая карточная игра.
Зачем? Позволяет в игровой форме, в диалоге с психологом выявить профессиональные интересы, "примерить" на себя разные профессии и в итоге создать "идеальную формулу" профессии. Оптимальна в сочетании с другими методиками Центра.
Активизирующая развивающая карточная игра в режиме онлайн.
Зачем? В диалоге с психологом вы выявите свои профессиональные интересы, лучше разберетесь в разных специальностях и в итоге создать "идеальную формулу" профессии. Рекомендуем сочетать с другими методиками Центра.
Компьютерная диагностическая методика и консультация психолога.
Зачем? Предназначен для выбора колледжа, техникума или училища. Позволяет определить склонности, способности и готовность работать в разных условиях труда.
Компьютерное тестирование и консультация психолога по выбору профессиональной сферы.
Зачем? Услуга поможет вам найти себя в новой профессиональной области, выбрать вуз для получения второго высшего образования или курсы повышения квалификации.
Тестирование по 2-м методикам, консультация, построение плана профессионального развития.
Зачем? Эффективно помогает определить себя в новой профессиональной сфере, выбрать учебное заведение для получения высшего образования или повышения квалификации, включает диагностический и активизирующий подходы.
Дистанционное тестирование и консультация психолога по выбору профессиональной сферы.
Зачем? Услуга для тех, кто уже имеет образование и опыт работы, но хотел бы сменить сферу деятельности, выбрать учебную организацию для получения дополнительного образования или пройти курсы повышения квалификации.
Дистанционное тестирование по 2-м методикам, консультация, создание плана профессионального развития.
Зачем? Для эффективного определения себя в новой профессиональной деятельности. Помогает выбрать учебное заведение для получения нового образования или повышения квалификации, сочетает диагностический и активизирующий подходы.
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