Услуги по профориентации

Наш центр помогает принимать осознанные решения, выбирать профессию и развиваться людям всех возрастов. Мы приглашаем на профориентацию и тренинги для подростков, диагностику дошкольников и школьников, консультации и тренинги по вопросам карьеры. На каникулах мы проводим профориентационный лагерь для подростков "Профессионалы будущего".

Вы также можете приобрести Подарочный сертификат на наши услуги.

Услуги предоставляются по предварительной записи, после подтверждения администратора.