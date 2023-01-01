 Услуги по профориентации школьников
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Центр тестирования и развитияГуманитарные технологии
Центр тестирования и развития Гуманитарные технологии
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Услуги по профориентации

Наш центр помогает принимать осознанные решения, выбирать профессию и развиваться людям всех возрастов. Мы приглашаем на профориентацию и тренинги для подростков, диагностику дошкольников и школьников, консультации и тренинги по вопросам карьеры. На каникулах мы проводим профориентационный лагерь для подростков "Профессионалы будущего".
Вы также можете приобрести Подарочный сертификат на наши услуги.
Услуги предоставляются по предварительной записи, после подтверждения администратора.

Для кого
Тип услуги
Место проведения

  • ПРОФОРИЕНТАТОР
     Тест + Консультация эксперта
     8-11 класс
    Хит
    4 900
    ПРОФОРИЕНТАТОР
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    8-11 класс

    Комплексная компьютерная диагностика и профориентационное консультирование.
    Зачем? Позволяет оценить склонности, особенности характера и способности. Выбрать подходящий профиль обучения в старшей школе, порекомендовать тренинги. Для дальнейшего обучения выбрать средне-специальное учебное заведение или вуз, а также направление обучения.

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  • ПРОФОРИЕНТАТОР ОНЛАЙН
     Тест + Консультация эксперта
     8-11 класс
    4 900
    ПРОФОРИЕНТАТОР ОНЛАЙН
    Начать тестирование можно в любое удобное для вас время и любом месте

    8-11 класс

    Дистанционные компьютерная диагностика и профориентационное консультирование.
    Зачем? Выявляет способности и интересы, особенности личности. Позволяет выбрать средне-специальное или высшее учебное заведение, направление обучения в вузе. Определить соответствующий профиль обучения в старших классах, подобрать тренинги.

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  • -21%
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ +
     Тест + Игра + Консультация эксперта / 5-11 класс
    Хит
    До 01.01.23 г. 7 500
    9 400
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ +
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    5-11 класс

    Компьютерное тестирование, профориентационная активизирующая карточная игра, консультация психолога.
    Зачем? Позволяет составить наиболее полную картину профессиональных интересов, способностей и личностных особенностей, создать идеальную формулу профессии.

    Данная услуга комплексная
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  • -21%
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПЛЮС ОНЛАЙН
     Тест + Игра + Консультация эксперта / 8-11 класс Онлайн
    Хит
    До 01.01.23 г. 7 500
    9 400
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПЛЮС ОНЛАЙН
    Начать тестирование можно в любое удобное для вас время и любом месте

    8-11 класс

    Дистанционные компьютерное тестирование + активизирующая карточная методика + консультация психолога.
    Зачем? Не выходя из дома, вы составите наиболее полную картину своих личностных особенностей и способностей, профессиональных интересов, создадите идеальную формулу профессии.

    Данная услуга комплексная
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  • -30%
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ
     Комплексная программа
     для поступления в вуз
    До 01.01.23 г. 24 990
    35 700
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ
    График подбирается индивидуально

    8-11 класс, абитуриенты

    Персональная программа по профориентации и выбору учебного заведения.
    Зачем? Выбрать профессию, составить список колледжей или вузов, пройти пробные экзамены и точно поступить в колледж или вуз. Ваш ребенок пройдет комплексную профориентацию и поступит, потому что в подготовке его будут сопровождать наши психологи-профконсультанты.

    Данная услуга комплексная
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  • ПРОФНАВИГАТОР
     Тест + Консультация эксперта
     5-7 класс
    4 900
    ПРОФНАВИГАТОР
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    5-7 класс

    Диагностическая компьютерная методика и консультация специалиста.
    Зачем? Определяет интересы, способности и особенности личности ребенка. По итогам позволяет принять решение о выборе профильного класса, школы, тренингов, развивающих занятий.

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  • ПРОФНАВИГАТОР ОНЛАЙН
     Тест + Консультация эксперта
     5-7 класс
    4 900
    ПРОФНАВИГАТОР ОНЛАЙН
    Начать тестирование можно в любое удобное для вас время и любом месте

    5-7 класс

    Дистанционное компьютерное тестирование и консультация специалиста.
    Зачем? Разносторонняя диагностика сферы склонностей, способностей и личностных особенностей школьника. По результатам получите рекомендации о выборе профильного класса и школы, соответствующих тренингов и развивающих занятий.

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  • -21%
    ПРОФНАВИГАТОР ПЛЮС ОНЛАЙН
     Тест + Игра + Консультация эксперта / 5-7 класс Онлайн
     
    До 01.01.23 г. 7 500
    9 400
    ПРОФНАВИГАТОР ПЛЮС ОНЛАЙН
    Начать тестирование можно в любое удобное для вас время и любом месте

    5-7 класс

    Компьютерное тестирование онлайн + активизирующая карточная методика + консультация психолога.
    Зачем? Находясь в любом удобном для вас месте, вы составите полное представление о своих интересах, особенностях личности и способностях, создадите идеальную формулу будущей профессии.

    Данная услуга комплексная
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  • ПРОФСТАРТ
     Тест + Консультация эксперта
     2-4 класс
    4 900
    ПРОФСТАРТ
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    3-4 класс

    Компьютерное тестирование и консультация психолога для тех, кто поступил в 3 или 4 класс.
    Зачем? Решает вопрос выбора дополнительных занятий, кружков, секций и профиля образования. Позволяет выявить интересы, темперамент и уровень развития интеллекта.

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  • ПРОФСТАРТ ОНЛАЙН
     Тест + Консультация эксперта
     3-4 класс
    4 900
    ПРОФСТАРТ ОНЛАЙН
    Начать тестирование можно в любое удобное для вас время и любом месте

    3-4 класс

    Тестирование онлайн и консультация специалиста для тех, кто поступил в 3 или 4 класс.
    Зачем? Поможет правильно выбрать дополнительные занятия, кружки, секции и профиль образования. Методика определяет интересы, темперамент и уровень развития интеллекта.

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  • ПРОФПРЕВЬЮ
    Нейродиагностика + Консультация
    5-8 лет
    6 900
    ПРОФПРЕВЬЮ
    Дата предоставления услуги обговаривается индивидуально

    5-8 лет

    Нейропсихологическая диагностика, состоящая из различных игр, заданий и упражнений, которые психолог предлагает ребенку.
    Зачем? Позволяет на ранних этапах не только понять особенности развития ребенка, но и увидеть его актуальные и потенциальные возможности.

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  • 10
    -21%
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 360°
     Тест + Тренинг + Консультация
     8-11 класс
    9 - 10 декабря
    10
    мест осталось
    До 18.11.22 г. 11 900
    14 900
    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 360°
    9 - 10 декабря (2 занятия), пт. 16:00 - 20:00, сб. 09:00 - 17:45

    8-11 класс

    Тестирование + тренинг профессионального самоопределения + профконсультация психолога.
    Зачем? Разносторонняя диагностика профессионального потенциала, повышение личной активности и включенности подростка на этапе профессионального старта.

    Данная услуга комплексная
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  • НЕЙРОПРОФИЛЬ
    Нейродиагностика + Консультация
    9-17 лет
    6 900
    НЕЙРОПРОФИЛЬ
    Дата предоставления услуги обговаривается индивидуально

    9-17 лет

    Нейропсихологическая диагностика с профориентационным уклоном для детей и подростков.
    Зачем? Позволяет выбрать подходящий вариант предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе индивидуальной специфики развития высших психических функций.

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  • ПРОФЕССЬЯНС
     Активизирующая карточная игра
     5-11 класс
    4 500
    ПРОФЕССЬЯНС
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    5-11 класс

    Активизирующая развивающая карточная игра.
    Зачем? Позволяет в игровой форме, в диалоге с психологом выявить профессиональные интересы, "примерить" на себя разные профессии и в итоге создать "идеальную формулу" профессии. Оптимальна в сочетании с другими методиками Центра.

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  • ПРОФЕССЬЯНС ОНЛАЙН
     Активизирующая игра онлайн
     5-11 класс
    4 500
    ПРОФЕССЬЯНС ОНЛАЙН
    Начать профконсультацию в игровой форме можно в любое удобное для вас время и любом месте

    5-11 класс

    Активизирующая развивающая карточная игра в режиме онлайн.
    Зачем? В диалоге с психологом вы выявите свои профессиональные интересы, лучше разберетесь в разных специальностях и в итоге создать "идеальную формулу" профессии. Рекомендуем сочетать с другими методиками Центра.

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  • ПРОФМАСТЕР
     Тест + Консультация эксперта
     8-9 класс
    New
    4 500
    ПРОФМАСТЕР
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    8-9 класс

    Компьютерная диагностическая методика и консультация психолога.
    Зачем? Предназначен для выбора колледжа, техникума или училища. Позволяет определить склонности, способности и готовность работать в разных условиях труда.

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  • ПРОФКОНСУЛЬТАНТ
     Тест + Консультация эксперта
     для взрослых
    4 900
    ПРОФКОНСУЛЬТАНТ
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    Для взрослых

    Компьютерное тестирование и консультация психолога по выбору профессиональной сферы.
    Зачем? Услуга поможет вам найти себя в новой профессиональной области, выбрать вуз для получения второго высшего образования или курсы повышения квалификации.

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  • -21%
    ПРОФКОНСУЛЬТАНТ +
     Тест + Игра + Консультация эксперта
     для взрослых
    До 01.01.23 г. 7 500
    9 400
    ПРОФКОНСУЛЬТАНТ +
    Услуга предоставляется каждые вторник, среду, четверг, субботу, воскресенье

    Для взрослых

    Тестирование по 2-м методикам, консультация, построение плана профессионального развития.
    Зачем? Эффективно помогает определить себя в новой профессиональной сфере, выбрать учебное заведение для получения высшего образования или повышения квалификации, включает диагностический и активизирующий подходы.

    Данная услуга комплексная
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  • ПРОФКОНСУЛЬТАНТ ОНЛАЙН
     Тест + Консультация эксперта
     для взрослых
    4 900
    ПРОФКОНСУЛЬТАНТ ОНЛАЙН
    Начать тестирование можно в любое удобное для вас время и любом месте

    Для взрослых

    Дистанционное тестирование и консультация психолога по выбору профессиональной сферы.
    Зачем? Услуга для тех, кто уже имеет образование и опыт работы, но хотел бы сменить сферу деятельности, выбрать учебную организацию для получения дополнительного образования или пройти курсы повышения квалификации.

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  • -21%
    ПРОФКОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС ОНЛАЙН
     Тест + Игра + Консультация эксперта
     для взрослых Онлайн
    До 01.01.23 г. 7 500
    9 400
    ПРОФКОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС ОНЛАЙН
    Начать тестирование можно в любое удобное для вас время и любом месте

    Для взрослых

    Дистанционное тестирование по 2-м методикам, консультация, создание плана профессионального развития.
    Зачем? Для эффективного определения себя в новой профессиональной деятельности. Помогает выбрать учебное заведение для получения нового образования или повышения квалификации, сочетает диагностический и активизирующий подходы.

    Данная услуга комплексная
    Заказать услугу

    Подробнее
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