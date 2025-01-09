Центр профориентации № 1

Хочу сказать огромное спасибо, в первую очередь, нашему коучу Александру! Говорит и объясняет всё очень чётко и по делу. Замечательный тренинг, я узнала о себе много нового и определилась с направлением в будущей профессии. Также хочу отметить HR Маргариту. Спасибо за мини-консультацию, всегда приятно услышать мнение о себе со стороны.