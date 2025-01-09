Профориентация для школьников и подростков в центре тестирования и развития "Гуманитарные технологии"
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Что такое профориентация

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19 - 23 февраля
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которым не учат в школе
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Профориентация 360°

профтестирование + тренинг для подростков
17 - 18 января / 14 - 15 февраля
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Выбор направления развития для дошкольников
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Дошкольники
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Выбор направления развития для 2-4 классов
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Центр профориентации № 1

28
лет лидерства
на рынке профдиагностики и
консультирования
1996
год создания на базе
факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова
>17 млн
пользователей прошли
профориентационное тестирование и
получили рекомендации
>3 000
образовательных
и коммерческих организаций являются
партнерами центра

Новости и статьи

4 мин.
09.01.2025
Новости
Приглашаем подростков на зимние ПрофКаникулы с 19 по 23 февраля

Приглашаем старшеклассников провести каникулы вместе с нами! За 5 дней вы познакомитесь с самыми востребованными профессиями из разных сфер. Курировать вас будут самые вдохновляющие специалисты ведущих компаний.

8 мин.
08.01.2025
Статьи
Как подготовиться к ЕГЭ

ЕГЭ – итоговая проверка знаний школьников. Его результат влияет на дальнейшее поступление в выбранное высшее учебное заведение. Чтобы подготовка была эффективной и не вводила в лишний стресс, важно делать все правильно и планомерно.

2 мин.
01.01.2025
Новости
В январе -39% на комплексные услуги!

До конца января комплексную профориентацию онлайн можно пройти по беспрецедентно низкой цене. Скидка предоставляется промокоду.

7 мин.
28.12.2024
Статьи
Волшебная профессия - Дед Мороз!

Тысячи Дедов Морозов и Снегурочек по всей стране неустанно трудятся над созданием праздничного настроения. Кто такие профессиональные Деды Морозы? И что это за профессия - дарить людям волшебство? Сегодня поговорим об их удивительном ремесле.

Наши консультанты

Минимальный стаж работы наших консультантов в области
образования и профориентации 10 лет
Степан Балаян Стаж психологического консультирования более 20 лет. Регулярно участвует в международных конференциях.
Вячеслав Высоцкий Стаж психологического консультирования более 30 лет. Кандидат психологических наук, доцент.
Кирилл Кузнецов Исполнительный директор. Кандидат психологических наук. Стаж работы в сфере профориентации более 20 лет.
Екатерина Лукьянова Руководитель отдела онлайн-консультирования. Стаж психологического консультирования более 20 лет.
Лариса Румянцева Стаж психологического консультирования более 10 лет. Автор и соавтор публикаций по профориентации.

Наши партнеры

Свидетельства и рекомендации

Методики нашего центра одобрены большинством
вузов нашей страны

Отзывы

О
Ольга Анатольевна Ларина
19.11.2024
#ПРОФОРИЕНТАТОР
Второй ребенок здесь - прекрасный центр для тех, кто хочет определиться с профессией.
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Д
Дарья Волкова
31.10.2024
#ПРОФОРИЕНТАТОР
У вас замечательные специалисты!
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Т
Татьяна
22.09.2024
#ПРОФКОНСУЛЬТАНТ
Отличный центр. Проходила методику профориентации для взрослого. Удобное месторасположение, хорошая организация процесса, понятная схема работы: тестирование, затем интерпретарация результатов со специалистом. Отдельно хочу поблагодарить специалиста Елену Алексейко за внимательное отношение и профессионализм. Получила полезные рекомендации и много информации для дальнейших размышлений и принятия решения. Могу рекомендовать данный центр людям, которым нужна помощь в выборе верного направления для себя или детей при определении или смене профессии.
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А
Александра Гусенкова
17.09.2024
#ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 360°
Хочу сказать огромное спасибо, в первую очередь, нашему коучу Александру! Говорит и объясняет всё очень чётко и по делу. Замечательный тренинг, я узнала о себе много нового и определилась с направлением в будущей профессии. Также хочу отметить HR Маргариту. Спасибо за мини-консультацию, всегда приятно услышать мнение о себе со стороны.
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Контакты
Администратор
+7 (495) 252-07-30
+7 (495) 988-19-33
Адрес

Москва, Кутузовский проспект, 36,
стр. 3, подъезд 5, 2 этаж, офис 315

ст. МЦК Кутузовская
ст. м. Кутузовская
ст. м. Парк Победы

Время работы
Будние дни: с 09:00 до 20:00
Выходные и праздники: с 09:00 до 19:00
Как проехать
По Кутузовскому проспекту из центра
С Третьего Транспортного Кольца