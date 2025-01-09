Городские ПрофКаникулы
каждый день - новое профнаправление
19 - 23 февраля
Тест на профориентацию и консультация онлайн
выбери профессию, не выходя из дома
Тренинги для детей и подростков
развивай компетенции,
которым не учат в школе
Профориентация для любого возраста
с гарантией качества
от лидера рынка
Профориентация 360°
профтестирование + тренинг для подростков
17 - 18 января / 14 - 15 февраля
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Центр профориентации № 1
на рынке профдиагностики и
консультирования
факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова
профориентационное тестирование и
получили рекомендации
и коммерческих организаций являются
партнерами центра
Новости и статьи
Приглашаем старшеклассников провести каникулы вместе с нами! За 5 дней вы познакомитесь с самыми востребованными профессиями из разных сфер. Курировать вас будут самые вдохновляющие специалисты ведущих компаний.
Тысячи Дедов Морозов и Снегурочек по всей стране неустанно трудятся над созданием праздничного настроения. Кто такие профессиональные Деды Морозы? И что это за профессия - дарить людям волшебство? Сегодня поговорим об их удивительном ремесле.
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образования и профориентации 10 лет
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